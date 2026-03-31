Alzonne

FÊTE DE L’ASPERGE

Alzonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Marché des producteurs d’asperges et de produits du terroir, ce rendez-vous permettra de découvrir la culture de l’asperge, ses bienfaits et la cuisine qui peut l’agrémenter.

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Alzonne 11170 Aude Occitanie +33 4 68 78 57 50 artcom.alzonnais@gmail.com

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English :

Market of the producers of asparagus and products of the soil, this appointment will make it possible to discover the culture of the asparagus, its benefits and the kitchen which can decorate it.

L’événement FÊTE DE L’ASPERGE Alzonne a été mis à jour le 2026-03-31 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme