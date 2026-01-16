LA RUE KETANOU Alzonne

LA RUE KETANOU

Parc municipal Alzonne Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Soirée chanson française.

C’est l’heure des retrouvailles avec la Rue Ket !

L’heure pour les cigales de chanter, de danser, de reprendre en chœur ces chansons espiègles, ferventes, mélodiques, crépi-tantes, humanistes, vibrantes, festives.

Une belle fête entre joie fiévreuse et conscience citoyenne, pour célébrer cette belle histoire qui dure depuis plus de deux décennies.

Première partie.

Parc municipal Alzonne 11170 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

French chanson evening.

It’s time for a Rue Ket reunion!

Time for the cicadas to sing, dance and sing along to these mischievous, fervent, melodic, crepi-tant, humanist, vibrant and festive songs.

It’s a feast of feverish joy and civic awareness, to celebrate this beautiful story that has been going on for over two decades.

Opening act.

