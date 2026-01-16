LA RUE KETANOU Alzonne
LA RUE KETANOU Alzonne samedi 30 mai 2026.
LA RUE KETANOU
Parc municipal Alzonne Aude
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée chanson française.
C’est l’heure des retrouvailles avec la Rue Ket !
L’heure pour les cigales de chanter, de danser, de reprendre en chœur ces chansons espiègles, ferventes, mélodiques, crépi-tantes, humanistes, vibrantes, festives.
Une belle fête entre joie fiévreuse et conscience citoyenne, pour célébrer cette belle histoire qui dure depuis plus de deux décennies.
Première partie.
.
Parc municipal Alzonne 11170 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French chanson evening.
It’s time for a Rue Ket reunion!
Time for the cicadas to sing, dance and sing along to these mischievous, fervent, melodic, crepi-tant, humanist, vibrant and festive songs.
It’s a feast of feverish joy and civic awareness, to celebrate this beautiful story that has been going on for over two decades.
Opening act.
L’événement LA RUE KETANOU Alzonne a été mis à jour le 2026-01-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme