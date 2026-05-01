Alzonne

NATUR’ALZONNE

Alzonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Programme avec plusieurs animations

Balade Botanique de 9h30 à 12h30

A la découverte de la Flore locale, autour du Lac de Fontorbe avec l’association Ecodiv. Départ 9h30 devant la mairie

David Richin Tout Public

Observation du soleil et de la lune fabrication de cadran solaire de 14h00 à 18h00

Atelier observation du Soleil en continu de 14h30 à 18h30 entrecoupé de 4 rendez-vous d’un quart d’heure sous forme de mini-conférences tout au long de l’après-midi.

Atelier de fabrication de cadrans solaires (fournitures incluses)

Association STIMULI Tout Public

Atelier Bleu Tonique Cyanographie et Frise Le Fil de l’eau de 14h00 à 18h00

Un moment convivial autour du vivant, des arts plastiques et de l’histoire, est proposé à nos visiteurs du jour.

Après une collecte de végétaux accompagnée d’une sensibilisation à la cueillette, rendez-vous en atelier, cette fois-ci nous passons à une petite explication technique et chimique premières techniques de photographie en botanique ! Les botanistes du jour repartent avec leur cyanographie.

Association Les pieds sur l’eau A partir de 8 ans

Le Fil de l’eau invite les visiteurs à explorer l’histoire de l’eau à travers une vingtaine de cartes illustrées, depuis l’apparition des océans et de la vie aquatique jusqu’aux inventions humaines, aux aménagements urbains et aux enjeux contemporains.

Association les pieds sur l’eau Tous publics

Conte scientifique H2O la petite goutte d’eau

de 14h00 à 18h00

Petit conte scientifique autour du cycle de l’eau adapté pour petits et grands.

Association Les petits Débrouillards A partir de 3 ans.

Fabrication d’abris à faune

de 14h00 à 18h00

Atelier de fabrication d’abris à Faune nichoirs à mésange, abris à coccinelles, gîtes à Chroptères…

Association L’Aude au Nat’ Tout Public

Ré-ensauvager nos espaces

Le 23 mai 2026, de 14h00 à 18h00

Atelier fabrication bombes de graines pour ré-ensauvager nos quartiers/rues et jeux nature urbaine.

Association Le Chant des Grenouilles Tout Public

La Fresque du Sol

de 14h00 à 18h00

Stand d’animation sur les thématiques du sol et du compost

Atelier participatif Fresque du Sol

Acteur de la Terre Tout Public

Rallye Nature

de 14h00 à 18h00

Enigmes et découvertes au programme de ce rallye nature.

FEP Alzonne Tout Public

BZZZ Moustique tigre

de 14h00 à 18h00

Comprendre le cycle de vie du Moustique tigre pour résister efficacement.

David Richin Tout Public

Jardins partagés

de 14h00 à 18h00

Nos amis jardiniers vous feront visiter les jardins partagés et partagerons avec vous leur secret de plantations.

Association Les jardins du Béal Tout Public

Abris à Perce Oreille

de 14h00 à 18h00

Fabrication d’abris à Perce oreille

Tout Public

Conte Africain Les pieds dans l’eau

de 17h15 à 18h00

Par la poésie, le conte, le chant et la musique, le griot questionne la notion de partage de l’or bleu sur une planète où il y a plus d’eau que de terre.

Boubacar Ndiaye Tout Public

Matériel à prévoir en cas de fortes chaleurs casquette/chapeau et gourde d’eau.

Accessibilité Handicap mental et Handicap moteur

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Alzonne 11170 Aude Occitanie

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English :

Program with several animations

Botanical walk from 9.30am to 12.30pm

Discover the local flora around Lac de Fontorbe with the Ecodiv association. Departure 9:30 am in front of the town hall

David Richin Public

Sun and moon observation sundial making from 2:00 pm to 6:00 pm

Continuous sun observation workshop from 2:30pm to 6:30pm, interspersed with 4 quarter-hour mini-conferences throughout the afternoon.

Sundial-making workshop (supplies included)

Association STIMULI Open to all

Bleu Tonique Workshop Cyanography and Frieze Le Fil de l’eau from 2:00 pm to 6:00 pm

Our visitors are invited to join us for a convivial experience based on life, the plastic arts and history.

After collecting plants and learning how to pick them, we return to the workshop for a short technical and chemical explanation: the first techniques of botanical photography! The botanists leave with their cyanography.

Association Les pieds sur l’eau Ages 8 and up

Le Fil de l’eau invites visitors to explore the history of water through some twenty illustrated maps, from the appearance of oceans and aquatic life to human inventions, urban development and contemporary issues.

Association les pieds sur l’eau All publics

H2O la petite goutte d’eau scientific tale

2:00 pm to 6:00 pm

A short scientific tale about the water cycle, suitable for young and old.

Association Les petits Débrouillards From 3 years.

Making wildlife shelters

2:00 pm to 6:00 pm

Workshop to build wildlife shelters: chickadee nesting boxes, ladybug shelters, Chroptère cottages…

Association L’Aude au Nat’ Open to all

Re-wilding our spaces

May 23, 2026, 2:00 pm to 6:00 pm

Workshop on making seed bombs to re-wild our neighborhoods/streets and urban nature games.

Association Le Chant des Grenouilles All ages

La Fresque du Sol

from 2:00 pm to 6:00 pm

Animation stand on the themes of soil and compost

Soil Fresco participatory workshop

Acteur de la Terre Open to all

Nature Rally

from 2:00 pm to 6:00 pm

Riddles and discoveries on the program for this nature rally.

FEP Alzonne Public

BZZZ Tiger mosquito

2:00 pm to 6:00 pm

Understand the life cycle of the tiger mosquito to resist effectively.

David Richin Open to all

Shared gardens

2:00 pm to 6:00 pm

Our gardening friends will show you around their shared gardens and share their planting secrets with you.

Association Les jardins du Béal Public

Perce Oreille shelters

from 2:00 pm to 6:00 pm

Perce oreille shelter making

All Public

African storytelling Les pieds dans l’eau

5:15pm to 6:00pm

Through poetry, storytelling, song and music, the griot questions the notion of sharing blue gold on a planet where there’s more water than land.

Boubacar Ndiaye All Audiences

Equipment to bring in case of hot weather: cap/hat and water bottle.

Accessibility Mental and motor disabilities

L’événement NATUR’ALZONNE Alzonne a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme