Nasbinals

FÊTE DE L’AUBRAC

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

FETE DE L’AUBRAC

Chaque début septembre, Nasbinals accueille la Fête de l’Aubrac, un événement incontournable dédié à l’élevage et à la célèbre vache Aubrac du plateau de l’Aubrac. Concours d’animaux, animations et produits du terroir rythment cette journée conviviale qui met à l’honneur les traditions agricoles de l’Aubrac. .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 70 64 24 72

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English :

AUBRAC FESTIVAL

L’événement FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien