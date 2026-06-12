Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals

FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals

FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48260 Nasbinals

Département : Lozère

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif : Gratuit Journée

Nasbinals

FÊTE DE L’AUBRAC

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

FETE DE L’AUBRAC
Chaque début septembre, Nasbinals accueille la Fête de l’Aubrac, un événement incontournable dédié à l’élevage et à la célèbre vache Aubrac du plateau de l’Aubrac. Concours d’animaux, animations et produits du terroir rythment cette journée conviviale qui met à l’honneur les traditions agricoles de l’Aubrac.   .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 70 64 24 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AUBRAC FESTIVAL

L’événement FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

À voir aussi à Nasbinals (Lozère)