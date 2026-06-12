FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals
FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals samedi 5 septembre 2026.
Nasbinals
FÊTE DE L’AUBRAC
Place du Foirail Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
FETE DE L’AUBRAC
Chaque début septembre, Nasbinals accueille la Fête de l’Aubrac, un événement incontournable dédié à l’élevage et à la célèbre vache Aubrac du plateau de l’Aubrac. Concours d’animaux, animations et produits du terroir rythment cette journée conviviale qui met à l’honneur les traditions agricoles de l’Aubrac. .
Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 70 64 24 72
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English :
AUBRAC FESTIVAL
L’événement FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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