FESTIVAL PHOT’AUBRAC 24ÈME ÉDITION TERRE DE PARTAGES

Rue Principale Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

PHOT’Aubrac est un festival de photographie de nature, animalière et humaine, dont l’ambition est de promouvoir la diversité des regards photographiques portés sur notre planète à travers les questions environnementales, la biodiversité, le climat, la sixième extinction animale, le développement durable…

Le festival se déroule chaque année à la mi-septembre sur une quinzaine de sites autour de Nasbinals, Aubrac, Marchastel, Saint-Urcize et Laguiole. Cette manifestation s’étend sur la Lozère, l’Aveyron et le Cantal avec entre 50 et 60 expositions photographiques installées en intérieur et en extérieur dans des lieux emblématiques, souvent inaccessibles le reste de l’année. Les entrées aux expositions sont gratuites.

L’événement propose également des soirées de projections et des conférences sous chapiteau suivies de repas (entrées payantes), ainsi que des moments d’échanges entre photographes et public. Porté par 80 bénévoles et la population locale, le festival accueille environ 25 000 visiteurs à chaque édition. .

Rue Principale Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FESTIVAL PHOT’AUBRAC 24ÈME ÉDITION TERRE DE PARTAGES Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien