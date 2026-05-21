DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK Nasbinals
DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK Nasbinals mardi 14 juillet 2026.
Nasbinals
DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK
11 Rue de l’Eglise Nasbinals Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23ème édition
Artiste aux origines multiples entre Inde, Congo, Slovaquie, Belgique et États-Unis, Siân Pottok déploie une musique à l’image de son parcours libre, vibrante et profondément métissée. Chanteuse, compositrice et interprète, elle trace un sillon singulier entre afro-pop, soul, jazz, musiques panafricaines et songwriting contemporain.
Sur scène, Siân Pottok impressionne par sa présence magnétique, la finesse de son interprétation et la puissance émotionnelle qu’elle insuffle à ses chansons. Entre profondeur et désir de danse, son univers interroge notre époque, ses contradictions, ses injonctions au bonheur, ses aspirations à la liberté, tout en cultivant une énergie de partage profondément fédératrice. Une artiste en mouvement, à la croisée des mondes, qui fait de la musique un espace de circulation, de réinvention et de lumière. .
11 Rue de l’Eglise Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com
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FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23rd edition
L’événement DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK Nasbinals a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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