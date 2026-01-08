FESTIVAL MORDORFEST 2026 Nasbinals

FESTIVAL MORDORFEST 2026

Le Mordorfest revient les 14 & 15 août 2026 à Nasbinals pour sa 8ème édition !

Un festival de musiques indépendantes au-dessus de la magique Cascade du Déroc à Nasbinals sur le plateau de l’Aubrac en Lozère.

Le Mordorfest revient les 14 & 15 août 2026 à Nasbinals pour sa 6e édition dans ce lieu sublime.Deux jours de musiques indépendantes avec 2 scènes sous chapiteaux qui accueilleront 20 groupes venus de toute l’Europe (programmation à venir), explorant une large palette de genres noise, rock, électro, rap, musiques expérimentales… et plein de stands d’artisans, d’exposants, de disquaires, des ateliers et animations artistiques et des surprises….

Un festival associatif, 100 % bénévole qui propose un week-end entre musique, nature et convivialité des groupes singuliers, des sonorités venues d’ailleurs et une atmosphère unique, mais aussi un moment à vivre en plein air, en famille ou entre amis, dans l’un des plus beaux coins de Lozère.

Prendre ton billet maintenant, c’est soutenir un festival indépendant, 100 % bénévole, permettre à des artistes libres de venir faire vibrer le magnifique plateau de l’Aubrac et faire vivre une aventure collective, humaine et musicale.

Early Bird — Pass 2 jours

Phase 1 — 48 € (du 02/01/2026 au 30/03/2026)

Phase 2 — 50 € (31/03/2026 au 30/06/2026)

Phase 3 — 55 € (01/07/2026 au 13/08/2026)

Quantités limitées.

Merci d’être là !

À très vite sous les chapiteaux! .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

English :

Mordorfest returns to Nasbinals on August 14 & 15 2026 for its 8th edition!

A festival of independent music above the magical Cascade du Déroc in Nasbinals on the Aubrac plateau in Lozère.

