Nasbinals

Trail en Aubrac

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Des circuits de Trail entre Nasbinals et Aubrac 20 & 21 juin 2026.

Entre montagnes et forêts sauvages, courir en Aubrac au milieu des fougères et des gentianes est une expérience unique.

Depuis 2000, Trail en Aubrac est un grand rendez-vous estival du trail. Sur le plateau granitique, les parcours serpentent au cœur du célèbre thé d’Aubrac.

Du format court au long, pour tous les niveaux Trail des Fayards (10 km), Trail des Capucins (17 km), Cap’Aubrac (30 km) et Marathon des Burons (50 km).

20 & 21 juin 2026 quelques places encore disponibles pour le Marathon des Burons (50 km) et les trails jeunes.

Votre défi commence ici cap sur l’Aubrac, objectif ligne d’arrivée !

Réservation https://www.trailenaubrac.com/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 87 78 91 57 alizeevaissettes@gmail.com

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English :

Trail circuits between Nasbinals and Aubrac June 20 & 21, 2026.

L’événement Trail en Aubrac Nasbinals a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)