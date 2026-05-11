Nasbinals

LA NUIT DES BURONS SALVATJONAS AU BURON DE GARDE HAUTE

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

15h30 Rendez-vous sur le foirail de Nasbinals (parking)

16h00 Départ de la randonnée en compagnie d’Alain Jacquet, de Laurent Joyeux et des bénévoles du Foyer Rural de Nasbinals

16h45 Découverte de la chèvrerie de Pauline Girbale

18h00 Arrivée au Buron de Garde Haute et collation offerte par le Foyer Rural de Nasbinals et le PNR de l’Aubrac

18h30 Salvatjonas

Dans le Languedoc, de nombreux collectages ont été réalisés laissant entrevoir un répertoire de danses et de chansons très dense. Le duo est né de l’envie de partager cet immense patrimoine oral pour le faire découvrir, redécouvrir et à travers ses chants, créer un pont entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui. Salvatjonas (les sauvageonnes), c’est deux voix au service d’une culture singulière. Des tambours battants, des crins qui se frottent, des pieds qui s’agitent.

20h00 Retour vers le foirail par le chemin des Granges (30 min) .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

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English :

L’événement LA NUIT DES BURONS SALVATJONAS AU BURON DE GARDE HAUTE Nasbinals a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien