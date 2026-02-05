SORTIE ASTRONOMIE Nasbinals
SORTIE ASTRONOMIE Nasbinals mardi 21 juillet 2026.
SORTIE ASTRONOMIE
Nasbinals Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25
Sortie astronomie encadrée par Astr’Aubrac. Découvrez le ciel nocturne, les constellations et les planètes du système solaire. .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73 nasbinals@aubrac-lozere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SORTIE ASTRONOMIE Nasbinals a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien