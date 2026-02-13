COUCHERS DE SOLEIL LAC DES SALHIENS Nasbinals

COUCHERS DE SOLEIL LAC DES SALHIENS

parking cascade du deroc Nasbinals Lozère

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-31

Couchers de soleil au Lac des Salhiens avec un guide naturaliste (Un Rêve de Balbu). Inscription à l’office de tourisme. Les enfants doivent être accompagnés.

Rendez-vous au parking de la cascade du Déroc .

parking cascade du deroc Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73

