Fête de l’automne Maison de retraite La Charmille Saint-Quirin
Fête de l’automne Maison de retraite La Charmille Saint-Quirin dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Quirin
Fête de l’automne
Maison de retraite La Charmille 223B rue de la Charmille Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’EHPAD La Charmille vous invite à la 2e édition de sa Fête de l’Automne.
Un marché d’automne sous chapiteaux avec de nombreux artisans et producteurs locaux, des animations pour tous, et une tombola. Restauration et buvette sur place. Venez partager un moment convivial aux couleurs de l’automne !Tout public
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Maison de retraite La Charmille 223B rue de la Charmille Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 6 99 06 12 51 animationcouaroil@ehpad-lacharmille.fr
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English :
La Charmille Nursing Home invites you to the 2nd edition of its Fall Festival.
An autumn market under tents featuring many local artisans and producers, activities for everyone, and a raffle. Food and refreshments available on site. Come share a fun time surrounded by the colors of autumn!
L’événement Fête de l’automne Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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