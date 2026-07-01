Informations pratiques

Saint-Quirin

Visite guidée Saint-Quirin Histoires et légendes

170 rue du Général de Gaulle (mairie) Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-20 11:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

En compagnie de Paloma, partez à la découverte de l’histoire et des légendes qui entourent le mystérieux village de Saint-Quirin. La visite est en français uniquement et dure environ 1h15. Nos amis les animaux ne peuvent y participer (la visite comprend la visite d’une église). La visite est payante à partir de 12 ans. La réservation souhaitée ici https://tinyurl.com/z3ueu4ppTout public

4 .

170 rue du Général de Gaulle (mairie) Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Join Paloma on a journey to discover the history and legends surrounding the mysterious village of Saint-Quirin. The tour is conducted in French only and lasts approximately 1 hour and 15 minutes. Pets are not allowed on this tour (the tour includes a visit to a church). There is an admission fee for visitors 12 years and older. Please make your reservation here: https://tinyurl.com/z3ueu4pp

L’événement Visite guidée Saint-Quirin Histoires et légendes Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG