Fête de l’eau Basse-Ham
Fête de l’eau Basse-Ham samedi 6 juin 2026.
Basse-Ham
Fête de l’eau
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
L’emblématique et traditionnelle Fête de l’Eau revient sur la base de loisirs. Un week-end festif en perspective, avec au programme des animations diverses, pour petits et grands, des concerts sous chapiteau, des jeux pour enfants, et l’incontournable spectacle du feu d’artifice !
Au programme tout le week-end
• Sports nautiques voile, paddle, kayak, aviron
• Croisières sur la Moselle (150 places tours de 45 min)
• Parc de jeux gonflables, structures gonflables sur l’eau, mini-golf, téléski nautique, location de vélos, rosalies, bateaux électriques…
• Restauration & buvettes salades, frites, cochon de lait à la broche, barbecue et boissons
Samedi
• Jeux géants en bois (14h-18h)
• Stand tatouage (15h-19h)
• Spectacle de feu (17h, 19h, 21h30)
• Bal populaire à 20h avec Max Animations
• Feu d’artifice à 23h sur les bords de la Moselle
Dimanche
• Piste de course de chevaux gonflables (14h 18h)
• Initiation et show de foot freestyle (14h 18h)
• Animation musicale dès 12h avec le groupe Pop-Rock Résonnance
• Stand maquillage et tatouage (15h-19h)
• Jeux géants en bois (14h-18h)Tout public
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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
The emblematic and traditional Fête de l’Eau returns to the leisure park. A festive weekend in store, with entertainment for young and old, concerts under the big top, games for children, and the unmissable fireworks display!
On the program all weekend long:
? Water sports: sailing, paddling, kayaking, rowing
? Cruises on the Moselle (150 places ? 45 min. tours)
? Inflatable playground, inflatable structures on the water, mini-golf, waterski lift, bike hire, rosalies, electric boats…
? Catering & refreshment: salads, French fries, suckling pig on the spit, barbecue and drinks
Saturday:
? Giant wooden games (2-6pm)
? Tattoo stand (3pm-7pm)
? Fire show (5pm, 7pm, 9:30pm)
? Popular ball at 8pm with Max Animations
? Fireworks at 11pm on the banks of the Moselle River
Sunday:
? Inflatable horse race track (2pm 6pm)
? Freestyle soccer initiation and show (2pm 6pm)
? Musical entertainment from 12pm with Pop-Rock band Résonnance
? Make-up and tattoo stand (3pm 7pm)
? Giant wooden games (2pm-6pm)
L’événement Fête de l’eau Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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