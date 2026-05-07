Basse-Ham

Fête de l’eau

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

L’emblématique et traditionnelle Fête de l’Eau revient sur la base de loisirs. Un week-end festif en perspective, avec au programme des animations diverses, pour petits et grands, des concerts sous chapiteau, des jeux pour enfants, et l’incontournable spectacle du feu d’artifice !

Au programme tout le week-end

• Sports nautiques voile, paddle, kayak, aviron

• Croisières sur la Moselle (150 places tours de 45 min)

• Parc de jeux gonflables, structures gonflables sur l’eau, mini-golf, téléski nautique, location de vélos, rosalies, bateaux électriques…

• Restauration & buvettes salades, frites, cochon de lait à la broche, barbecue et boissons

Samedi

• Jeux géants en bois (14h-18h)

• Stand tatouage (15h-19h)

• Spectacle de feu (17h, 19h, 21h30)

• Bal populaire à 20h avec Max Animations

• Feu d’artifice à 23h sur les bords de la Moselle

Dimanche

• Piste de course de chevaux gonflables (14h 18h)

• Initiation et show de foot freestyle (14h 18h)

• Animation musicale dès 12h avec le groupe Pop-Rock Résonnance

• Stand maquillage et tatouage (15h-19h)

• Jeux géants en bois (14h-18h)Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

The emblematic and traditional Fête de l’Eau returns to the leisure park. A festive weekend in store, with entertainment for young and old, concerts under the big top, games for children, and the unmissable fireworks display!

On the program all weekend long:

? Water sports: sailing, paddling, kayaking, rowing

? Cruises on the Moselle (150 places ? 45 min. tours)

? Inflatable playground, inflatable structures on the water, mini-golf, waterski lift, bike hire, rosalies, electric boats…

? Catering & refreshment: salads, French fries, suckling pig on the spit, barbecue and drinks

Saturday:

? Giant wooden games (2-6pm)

? Tattoo stand (3pm-7pm)

? Fire show (5pm, 7pm, 9:30pm)

? Popular ball at 8pm with Max Animations

? Fireworks at 11pm on the banks of the Moselle River

Sunday:

? Inflatable horse race track (2pm 6pm)

? Freestyle soccer initiation and show (2pm 6pm)

? Musical entertainment from 12pm with Pop-Rock band Résonnance

? Make-up and tattoo stand (3pm 7pm)

? Giant wooden games (2pm-6pm)

L’événement Fête de l’eau Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME