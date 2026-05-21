Basse-Ham

Mosel’Man Défi Triathlon

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le Mosel’Man revient à la base nautique de Basse-Ham pour un grand week-end placé sous le signe du sport, du dépassement de soi et de la convivialité. L’événement réunira compétiteurs confirmés, amateurs et jeunes sportifs autour de plusieurs formats adaptés à tous les niveaux, des courses enfants jusqu’au triathlon longue distance.

Tout au long du week-end, le public pourra également profiter d’animations variées avec concerts, restauration, buvette et village d’artisans locaux dans une ambiance festive et familiale.

Les inscriptions aux épreuves sont obligatoires.Tout public

25 .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est president@trityc.fr

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English :

The Mosel?Man returns to the Basse-Ham nautical base for a weekend of sport, challenge and conviviality. The event will bring together experienced competitors, amateurs and young athletes in a range of formats to suit all levels, from children?s races to long-distance triathlons.

Throughout the weekend, the public will also be able to enjoy a wide range of entertainment, including concerts, refreshments and a village of local craftsmen, in a festive, family-friendly atmosphere.

Event registration is compulsory.

L’événement Mosel’Man Défi Triathlon Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME