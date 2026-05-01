Basse-Ham

Spectacle La Dame à la Licorne

5 Rue de la Mairie Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de Bibliothèques en scène , la Médiathèque de Basse-Ham accueille le spectacle La Dame à la Licorne , un conte merveilleux mêlant récits et musique.

La conteuse Léa Pellarin et le musicien Laurent Larbi embarqueront petits et grands dans un univers inspiré du Moyen Âge, entre légendes, poésie et mélodies envoûtantes. Une parenthèse culturelle et féerique à partager en famille dès 6 ans.

Inscription obligatoire.Tout public

0 .

5 Rue de la Mairie Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 19 74

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English :

As part of its Bibliothèques en scène program, the Médiathèque de Basse-Ham is hosting La Dame à la Licorne , a marvellous tale combining storytelling and music.

Storyteller Léa Pellarin and musician Laurent Larbi will take young and old into a world inspired by the Middle Ages, with legends, poetry and enchanting melodies. A cultural and enchanting interlude for families aged 6 and over.

Registration required.

L’événement Spectacle La Dame à la Licorne Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME