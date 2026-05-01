Basse-Ham

Atelier musical À la découverte de la musique et des instruments du Moyen Âge

5 Rue de la Mairie Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de Bibliothèques en scène , la Médiathèque de Basse-Ham vous invite à un atelier musical original autour des musiques du Moyen Âge.

Animé par Laurent Larbi, cet atelier permettra aux participants de découvrir des instruments anciens, leurs sonorités et l’univers musical médiéval à travers un moment ludique et interactif accessible dès 6 ans.

Inscription obligatoire.Enfants

0 .

5 Rue de la Mairie Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 19 74

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English :

As part of its Bibliothèques en scène program, the Médiathèque de Basse-Ham invites you to an original musical workshop based on the music of the Middle Ages.

Led by Laurent Larbi, this workshop will enable participants to discover ancient instruments, their sounds and the world of medieval music in a fun and interactive way, accessible to children aged 6 and over.

Registration required.

L’événement Atelier musical À la découverte de la musique et des instruments du Moyen Âge Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME