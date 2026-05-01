Concert de Printemps Basse-Ham
Concert de Printemps Basse-Ham dimanche 24 mai 2026.
Basse-Ham
Concert de Printemps
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion de son 60e anniversaire, l’Orchestre d’Harmonie de Basse-Ham vous invite à son traditionnel Concert de Printemps.
Les musiciens proposeront un programme varié dans une ambiance conviviale et festive, mêlant émotions, découvertes musicales et grands classiques de l’harmonie.
Un rendez-vous incontournable pour célébrer la musique et partager un moment chaleureux autour de cette formation emblématique du territoire.Tout public
0 .
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr
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English :
To celebrate its 60th anniversary, the Orchestre d?Harmonie de Basse-Ham invites you to its traditional Spring Concert.
The musicians will be offering a varied program in a friendly, festive atmosphere, combining emotions, musical discoveries and the great classics of the band.
A not-to-be-missed event to celebrate music and share a warm moment with this emblematic local band.
L’événement Concert de Printemps Basse-Ham a été mis à jour le 2026-05-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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