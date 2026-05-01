Basse-Ham

Nautic’en Fête

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Un week-end placé sous le signe des sports nautiques et du tourisme fluvial vous attend… avec un beau programme d’animations.

Au programme

– Initiations

– Démonstrations

– Découvertes

– Expositions

– Restauration sur placeTout public

0 .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

A weekend of water sports and river tourism awaits you? with a great program of events.

On the program:

– Initiations

– Demonstrations

– Discoveries

– Exhibitions

– Catering on site

L’événement Nautic’en Fête Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME