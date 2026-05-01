Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nautic’en Fête Basse-Ham

Nautic’en Fête Basse-Ham

Nautic’en Fête Basse-Ham samedi 23 mai 2026.

Ville : 57970 Basse-Ham

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Basse-Ham

Nautic’en Fête

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Un week-end placé sous le signe des sports nautiques et du tourisme fluvial vous attend… avec un beau programme d’animations.

Au programme
– Initiations
– Démonstrations
– Découvertes
– Expositions
– Restauration sur placeTout public
0  .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30  port@nautic-ham.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend of water sports and river tourism awaits you? with a great program of events.

On the program:
– Initiations
– Demonstrations
– Discoveries
– Exhibitions
– Catering on site

L’événement Nautic’en Fête Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Basse-Ham (Moselle)