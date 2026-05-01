Nautic’en Fête Basse-Ham
Nautic’en Fête Basse-Ham samedi 23 mai 2026.
Basse-Ham
Nautic’en Fête
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Un week-end placé sous le signe des sports nautiques et du tourisme fluvial vous attend… avec un beau programme d’animations.
Au programme
– Initiations
– Démonstrations
– Découvertes
– Expositions
– Restauration sur placeTout public
0 .
Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
A weekend of water sports and river tourism awaits you? with a great program of events.
On the program:
– Initiations
– Demonstrations
– Discoveries
– Exhibitions
– Catering on site
L’événement Nautic’en Fête Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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