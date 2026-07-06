Informations pratiques

Chanoz-Châtenay

Fête de l’eau et de la biodiversité

Chanoz-Châtenay Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous festif mêlant découvertes, balades, spectacles et rencontres. Un week-end pour comprendre, partager et agir ensemble en faveur de la ressource précieuse et du vivant qui l’entoure.

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Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

A festive event combining new discoveries, walks, performances, and opportunities to connect with others. A weekend to learn, share, and take action together to protect this precious resource and the living world around it.

L’événement Fête de l’eau et de la biodiversité Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle