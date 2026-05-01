Mornay-sur-Allier

Fête de l’école de muisque

Mornay-sur-Allier Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Audition des élèves

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Mornay-sur-Allier 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 27 emvalleedegermigny@gmail.com

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English :

Student auditions

L’événement Fête de l’école de muisque Mornay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry