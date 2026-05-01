Fête de l’école de muisque Mornay-sur-Allier
Fête de l’école de muisque Mornay-sur-Allier dimanche 31 mai 2026.
Mornay-sur-Allier
Fête de l’école de muisque
Mornay-sur-Allier Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Audition des élèves
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Mornay-sur-Allier 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 27 emvalleedegermigny@gmail.com
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English :
Student auditions
L’événement Fête de l’école de muisque Mornay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry