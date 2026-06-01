Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l’école d’Olhette Urrugne

Fête de l’école d’Olhette Urrugne

Fête de l’école d’Olhette Urrugne samedi 27 juin 2026.

Adresse : Ecole d' Olhette

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit

Urrugne

Fête de l’école d’Olhette

Ecole d’ Olhette Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’école d’Olhette organise un repas cidrerie
-Omelette
– txulet cuite au feu de bois
– fromage
– gâteau basque
et une bouteille de cidre offerte.
Pour les enfants, nuggets frites, glace et sirop
Réservation obligatoire avant le 20 juin, places limitées. Voir qr code sur l’affiche.   .

Ecole d’ Olhette Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 46 55  larun.airea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’école d’Olhette

L’événement Fête de l’école d’Olhette Urrugne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)