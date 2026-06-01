Urrugne

Fête de l’école d’Olhette

Ecole d’ Olhette Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’école d’Olhette organise un repas cidrerie

-Omelette

– txulet cuite au feu de bois

– fromage

– gâteau basque

et une bouteille de cidre offerte.

Pour les enfants, nuggets frites, glace et sirop

Réservation obligatoire avant le 20 juin, places limitées. Voir qr code sur l’affiche. .

Ecole d’ Olhette Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 46 55 larun.airea@gmail.com

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English : Fête de l’école d’Olhette

L’événement Fête de l’école d’Olhette Urrugne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque