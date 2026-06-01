Fête de l’école d’Olhette Urrugne
Fête de l’école d’Olhette Urrugne samedi 27 juin 2026.
Urrugne
Fête de l’école d’Olhette
Ecole d’ Olhette Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’école d’Olhette organise un repas cidrerie
-Omelette
– txulet cuite au feu de bois
– fromage
– gâteau basque
et une bouteille de cidre offerte.
Pour les enfants, nuggets frites, glace et sirop
Réservation obligatoire avant le 20 juin, places limitées. Voir qr code sur l’affiche. .
Ecole d’ Olhette Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 46 55 larun.airea@gmail.com
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English : Fête de l’école d’Olhette
L’événement Fête de l’école d’Olhette Urrugne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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