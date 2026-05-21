Lanuéjouls

Fête de l’école

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de l’école, au hall polyvalent. 11 h représentation. 12 h repas pâté, aligot/saucisse, fromage, dessert, café et vin. 15 euros adultes, 7 euros enfants. Réservations au 06 43 78 07 67 avant le 7 juin. De 14 h à 18 h jeux, animations, buvette et goûter. (APE Lanuéjouls) .

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 43 78 07 67

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English :

L’événement Fête de l’école Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)