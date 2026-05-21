Fête de l’école Lanuéjouls
Fête de l’école Lanuéjouls samedi 13 juin 2026.
Lanuéjouls
Fête de l’école
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de l’école, au hall polyvalent. 11 h représentation. 12 h repas pâté, aligot/saucisse, fromage, dessert, café et vin. 15 euros adultes, 7 euros enfants. Réservations au 06 43 78 07 67 avant le 7 juin. De 14 h à 18 h jeux, animations, buvette et goûter. (APE Lanuéjouls) .
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 43 78 07 67
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English :
L’événement Fête de l’école Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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