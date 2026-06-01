Fête de l’école Route de Piégon Mirabel-aux-Baronnies

Mirabel-aux-Baronnies

Fête de l’école

Route de Piégon Ecole de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’école de Mirabel aux Baronnies fête ces 20 ans.

18h ouverture de la buvette

19h spectacle des enfants

Soirée mousse animée par un DJ

Ambiance festive et familiale château gonflable et stand maquillage

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Route de Piégon Ecole de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com

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English :

Mirabel aux Baronnies school celebrates its 20th anniversary.

6pm: refreshment stand opens

7pm: children’s show

Foam party with DJ

Festive family atmosphere: bouncy castle and face-painting stand

L’événement Fête de l’école Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale