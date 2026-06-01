Fête de l’école Route de Piégon Mirabel-aux-Baronnies
Fête de l’école Route de Piégon Mirabel-aux-Baronnies vendredi 19 juin 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Fête de l’école
Route de Piégon Ecole de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’école de Mirabel aux Baronnies fête ces 20 ans.
18h ouverture de la buvette
19h spectacle des enfants
Soirée mousse animée par un DJ
Ambiance festive et familiale château gonflable et stand maquillage
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Route de Piégon Ecole de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com
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English :
Mirabel aux Baronnies school celebrates its 20th anniversary.
6pm: refreshment stand opens
7pm: children’s show
Foam party with DJ
Festive family atmosphere: bouncy castle and face-painting stand
L’événement Fête de l’école Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale