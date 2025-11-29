Fête de l’Ecole Publique Sare
Fête de l’Ecole Publique Sare vendredi 26 juin 2026.
Fête de l’Ecole Publique
Salle Polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques
Spectacle sur un thème proposé par les enfants et apéro-tapas. Vous pouvez aussi déguster du coucous + thé à la menthe faits par la Malika + un verre sur réservation à 10€. .
Salle Polyvalente Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 27
