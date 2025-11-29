Fête de l’Ecole Publique Sare

Fête de l’Ecole Publique

Salle Polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2026-06-26

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Spectacle sur un thème proposé par les enfants et apéro-tapas. Vous pouvez aussi déguster du coucous + thé à la menthe faits par la Malika + un verre sur réservation à 10€. .

Salle Polyvalente Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 27

English : Fête de l’Ecole Publique

