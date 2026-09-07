Fête de l’église de Heux, Église de Heux, Larroque-sur-l’Osse

Informations pratiques

Fête de l’église de Heux Dimanche 20 septembre, 08h00 Église de Heux Gers

Visite vide grenier et concert gratuit (chapeau). Repas 20€. Réservation obligatoire pour le repas et les emplacements vide-grenier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Vide-grenier à partir de 8h. Réservation des stands auprès de Huguette Veillet : huguetteveillet@hotmail.fr

Buvette ouverte toute la journée.

Déjeuner à partir de 13h, sur réservation au 05 62 28 26 51 ou au 05 62 28 17 42.

Concert de l’ensemble vocal de Saint-Puy à 16h30.

Église de Heux Voie communale de Heux, 32100 Larroque-sur-l’Osse, France Larroque-sur-l’Osse 32100 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « huguetteveillet@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.62.28.17.42 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.46.66.25.73 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.70.69.74.01 »}] [{« link »: « mailto:huguetteveillet@hotmail.fr »}] Édifice de type rural, avec emban donnant accès à l’église et au clocher-mur tronqué. A l’est, l’église est rattachée au presbytère.

Vide grenier – à partir de 8h – réservation stand à huguetteveillet@hotmail.fr

©les Amis de l’église de Heux