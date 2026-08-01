Fête de l’Enfance de l’Art – cinéma 2e édition : 19 séances accompagnées dans 14 cinémas indépendants parisiens

Informations pratiques

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

À quelques jours de la rentrée des classes, les salles de cinéma de l’Enfance de l’Art – cinéma organisent une fête pour petits et grands.

Du 26 au 31 août 2026, la plupart des séances seront accompagnées d’un atelier ludique, d’un goûter ou d’un petit-déj’ festif. L’occasion de se retrouver et de passer de beaux moments ensemble avant de reprendre le chemin de l’école.

Ciné-lectures, memory géant, jeu de l’oie, jeu de piste, atelier incrustation et distribution de surprises, autant de manières de profiter des salles de cinéma différemment en famille !

Juste avant la rentrée des classes, venez profiter en famille de nombreux ateliers et surprises dans les cinémas indépendants parisiens !

Du mercredi 26 août 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant

Ateliers gratuits.

Films aux tarifs habituels des cinémas.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/wp-content/uploads/2026/07/Flyer-fete-EA-aout-26.pdf https://www.facebook.com/events/1858000738654498 https://www.facebook.com/events/1858000738654498



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