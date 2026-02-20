Fête de l’entrecôte et brocante

Celon Indre

Fête de l’entrecôte et brocante, repas entrecôte, bal et feu d’artifice.

Le Comité des fêtes de Celon organise une brocante vide grenier avec un marché artisanal.

Possibilité de repas entrecôte, manèges pour enfants gratuits.

Bal en plein air avec DJ et feu d’artifice. .

Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 49 87 71 86

English :

Festival of the entrecote and flea market, lunch, entrecote evening, ball and fireworks.

