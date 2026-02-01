La Médièvale de Celon Celon
La Médièvale de Celon Celon samedi 5 septembre 2026.
La Médièvale de Celon
1 Rue du Château Celon Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
La Médiévale de Celon aura lieu en 2026 et proposera un marché médiéval, des animations ainsi que des spectacles, dont un spectacle de feu…
.
1 Rue du Château Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 15 94 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiévale de Celon will take place in 2026 and will feature a medieval market, entertainment and shows, including a fire show…
L’événement La Médièvale de Celon Celon a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Vallée de la Creuse