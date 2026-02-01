La Médièvale de Celon

1 Rue du Château Celon Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La Médiévale de Celon aura lieu en 2026 et proposera un marché médiéval, des animations ainsi que des spectacles, dont un spectacle de feu…

.

1 Rue du Château Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 15 94 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiévale de Celon will take place in 2026 and will feature a medieval market, entertainment and shows, including a fire show…

L’événement La Médièvale de Celon Celon a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Vallée de la Creuse