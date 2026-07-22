Informations pratiques

Prades

FÊTE DE L’ESCALADE ET DU CLUB

Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Club Alpin organise sa fête de l’escalade avec de nombreuses activités proposées course de ski sur herbe, tyrolienne, escalade encadrée et autres défis!!!!

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Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 13 99 10

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English :

The Club Alpin organizes its Fête de l’Escalade with many activities on offer: grass ski race, zip line, supervised climbing and other challenges!!!!

L’événement FÊTE DE L’ESCALADE ET DU CLUB Prades a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI CONFLENT CANIGO