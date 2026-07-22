FÊTE DE L’ESCALADE ET DU CLUB Prades
dimanche 6 septembre 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FÊTE DE L’ESCALADE ET DU CLUB
Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le Club Alpin organise sa fête de l’escalade avec de nombreuses activités proposées course de ski sur herbe, tyrolienne, escalade encadrée et autres défis!!!!
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Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 13 99 10
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English :
The Club Alpin organizes its Fête de l’Escalade with many activities on offer: grass ski race, zip line, supervised climbing and other challenges!!!!
L’événement FÊTE DE L’ESCALADE ET DU CLUB Prades a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI CONFLENT CANIGO
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