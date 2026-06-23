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LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades

LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades

LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades dimanche 23 août 2026.

Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif

Prades

LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 11:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Col de Jau depuis Prades 25,1km, 1186m D+.
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02 

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English :

Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7:00 a.m. to 11:00 a.m., in July and August.
Col de Jau from Prades: 25.1 km, 1,186 m elevation gain.

L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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