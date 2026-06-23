LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades dimanche 23 août 2026.

Prades

LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 11:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.

Col de Jau depuis Prades 25,1km, 1186m D+.

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

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English :

Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7:00 a.m. to 11:00 a.m., in July and August.

Col de Jau from Prades: 25.1 km, 1,186 m elevation gain.

L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO