LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades
LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades dimanche 23 août 2026.
Prades
LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 11:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Col de Jau depuis Prades 25,1km, 1186m D+.
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
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English :
Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7:00 a.m. to 11:00 a.m., in July and August.
Col de Jau from Prades: 25.1 km, 1,186 m elevation gain.
L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DE JAU Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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