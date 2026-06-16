Concours de pétanque | Prades Prades dimanche 16 août 2026.

Prades

Concours de pétanque | Prades

Prades Prades Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par le comité des fêtes de Prades.

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Prades Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes prades.haut-allier@wanadoo.fr

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English :

Organized by the Prades Festival Committee.

L’événement Concours de pétanque | Prades Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier