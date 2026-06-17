Prades

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite guidée gratuite de l’église St-Pierre de Prades et de son trésor A l’ombre du clocher et fraîcheur des pierres de l’église (sous réserve de cérémonies religieuses ou concerts).

A 14h30, rdv à l’intérieur de l’église. Gratuit. Sur inscription 04 68 05 23 58

Entrée gratuite.

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10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 23 58 bloeillet@mairiedeprades.com

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English :

Free guided tour of St-Pierre de Prades church and its treasures In the shade of the bell tower and the cool stones of the church (subject to religious ceremonies or concerts).

At 2.30pm, meet inside the church. Free admission. Registration: 04 68 05 23 58

Free admission.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO