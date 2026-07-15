Informations pratiques

Prades

FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES

174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 75

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

9h Les trois jours du Condor de Sydney Pollack/ 11h15 conférence à l’Espace J.Cocteau par N.T. Binh et Thierry Laurentin/ 14h15 compétition court métrage 2 /17h compétition long métrage- Broken Voices d’Ondrej Provaznik / 21h avant première Cannes Histoires de la nuit de Léa Mysius

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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

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English :

9:00 a.m. *The Three Days of the Condor* by Sydney Pollack / 11:15 a.m. lecture at the Espace J. Cocteau by N.T. Binh and Thierry Laurentin / 2:15 p.m. Short Film Competition 2 / 5:00 p.m. Feature Film Competition- *Broken Voices* by Ondrej Provaznik / 9:00 p.m. Cannes premiere of *Histoires de la nuit* by Léa Mysius

L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO