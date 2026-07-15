FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades
jeudi 23 juillet 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES
174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 75
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
9h Les trois jours du Condor de Sydney Pollack/ 11h15 conférence à l’Espace J.Cocteau par N.T. Binh et Thierry Laurentin/ 14h15 compétition court métrage 2 /17h compétition long métrage- Broken Voices d’Ondrej Provaznik / 21h avant première Cannes Histoires de la nuit de Léa Mysius
.
174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:00 a.m. *The Three Days of the Condor* by Sydney Pollack / 11:15 a.m. lecture at the Espace J. Cocteau by N.T. Binh and Thierry Laurentin / 2:15 p.m. Short Film Competition 2 / 5:00 p.m. Feature Film Competition- *Broken Voices* by Ondrej Provaznik / 9:00 p.m. Cannes premiere of *Histoires de la nuit* by Léa Mysius
L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 15 juillet 2026
- PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades 16 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 17 juillet 2026
- FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades 18 juillet 2026
- FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades 18 juillet 2026