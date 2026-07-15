FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades
mercredi 22 juillet 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES
174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 75
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
-9h15 Procter-Back Home de Joachim Trier/ 14h15 compétition court métrage/1/ 17h compétition long métrage Karla de Christina Tournatzés/ 21h valeur sentimentale de Johachim Trier
.
174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org
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English :
-9:15 a.m. *Procter-Back Home* by Joachim Trier/ 2:15 p.m. Short Film Competition/1/ 5:00 p.m. Feature Film Competition: *Karla* by Christina Tournatzés/ 9:00 p.m. *Sentimental Value* by Joachim Trier
L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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