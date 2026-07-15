Informations pratiques

Prades

FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES

174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 75

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

-9h15 Procter-Back Home de Joachim Trier/ 14h15 compétition court métrage/1/ 17h compétition long métrage Karla de Christina Tournatzés/ 21h valeur sentimentale de Johachim Trier

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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

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English :

-9:15 a.m. *Procter-Back Home* by Joachim Trier/ 2:15 p.m. Short Film Competition/1/ 5:00 p.m. Feature Film Competition: *Karla* by Christina Tournatzés/ 9:00 p.m. *Sentimental Value* by Joachim Trier

L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO