FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades
vendredi 24 juillet 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES
174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 75
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
9h Thelma de Joachim Trier/ 11h15 Conférence espace J.Cocteau/ 14h L’île jaune de Léa Mysius et Paul Guilhaume/ Ava de Léa Mysius/ 17h compétition long métrage forêt ivre de Manon Coubia/ 21h30 soirée plein air château Pams
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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org
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English :
9:00 a.m. *Thelma* by Joachim Trier / 11:15 a.m. Lecture at the J. Cocteau Space / 2:00 p.m. *L’%EEle jaune* by L%E9a Mysius and Paul Guilhaume / *Ava* by Léa Mysius / 5:00 p.m. Feature Film Competition: *For%EAt ivre* by Manon Coubia / 9:30 p.m. Open-air evening at Château Pams
L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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