Informations pratiques

Prades

FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES

174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 75

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

9h Thelma de Joachim Trier/ 11h15 Conférence espace J.Cocteau/ 14h L’île jaune de Léa Mysius et Paul Guilhaume/ Ava de Léa Mysius/ 17h compétition long métrage forêt ivre de Manon Coubia/ 21h30 soirée plein air château Pams

.

174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9:00 a.m. *Thelma* by Joachim Trier / 11:15 a.m. Lecture at the J. Cocteau Space / 2:00 p.m. *L’%EEle jaune* by L%E9a Mysius and Paul Guilhaume / *Ava* by Léa Mysius / 5:00 p.m. Feature Film Competition: *For%EAt ivre* by Manon Coubia / 9:30 p.m. Open-air evening at Château Pams

L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO