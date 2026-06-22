LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE Prades dimanche 19 juillet 2026.

Prades

LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 11:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.

Col de Roque Jalère depuis Prades 14,1km, 658m D+.

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7 a.m. to 11 a.m., in July and August.

Col de Roque Jalère from Prades: 14.1 km, 658 m elevation gain.

L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE Prades a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO