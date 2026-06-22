LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE Prades
LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE Prades dimanche 19 juillet 2026.
Prades
LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 11:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Col de Roque Jalère depuis Prades 14,1km, 658m D+.
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
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English :
Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7 a.m. to 11 a.m., in July and August.
Col de Roque Jalère from Prades: 14.1 km, 658 m elevation gain.
L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DE ROQUE JALERE Prades a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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