AGENDA · Catllar
ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR Catllar
samedi 25 juillet 2026 · Catllar
Informations pratiques
Catllar
ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR
Catllar Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Venez assister à la Festa Major de Catllar dans une ambiance chaleureuse et festive !
.
Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate %E0 the Festa Major de Catllar in a warm and festive atmosphere!
L’événement ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR Catllar a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Catllar (Pyrénées-Orientales)
- RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar 21 juillet 2026
- LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’EGLISE DE CATLLAR Catllar 22 juillet 2026
- RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar 28 juillet 2026
- FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Catllar 3 août 2026
- RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar 4 août 2026