UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Catllar

ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR Catllar

samedi 25 juillet 2026 · Catllar

ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR Catllar

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
66500 Catllar
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Catllar

ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR

Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Venez assister à la Festa Major de Catllar dans une ambiance chaleureuse et festive !
  .

Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate %E0 the Festa Major de Catllar in a warm and festive atmosphere!

L’événement ANIM’CATLLAR FESTA MAJOR Catllar a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Catllar (Pyrénées-Orientales)