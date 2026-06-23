Prades

EXCURSION VERS LE CANIGOU EN 4X4 AVEC PASSCANIGO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 50 – 50 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-07-26

Pour monter en 4×4 sur les hauteurs du Canigou, accéder à un refuge gardé de montagne et découvrir la faune et la flore. L’itinéraire jusque Batère est un livre à ciel ouvert sur l’histoire du massif et la biodiversité de la partie la plus orientale des Pyrénées.

Max 6 pers, sur réservation, repas au refuge ou pique-nique

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

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English :

Take a 4×4 up to the heights of the Canigou, access a guarded mountain refuge and discover the flora and fauna. The route up to Batère is an open-air book on the history of the massif and the biodiversity of the easternmost part of the Pyrenees.

Max 6 pers, on reservation, meal at the refuge or picnic

L’événement EXCURSION VERS LE CANIGOU EN 4X4 AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO