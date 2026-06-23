PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO EN VTTAE PAR MARIAILLES Prades
PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO EN VTTAE PAR MARIAILLES Prades mardi 7 juillet 2026.
Prades
PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO EN VTTAE PAR MARIAILLES
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 90 – 90 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
L’accès au refuge de Mariailles (1700m) en VTTAE se fait depuis le Col de Jou (5.4km, environ 30 minutes). Ascension du Pic par la célèbre cheminée, accompagnée en A/R depuis le refuge (1100m de dénivelé 7h de marche).
Accessible aux personnes ayant une très bonne condition physique et déjà pratiqué le VTT et la randonnée en montagne. Sur inscription obligatoire
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Access to the Mariailles refuge (1,700 m) by e-MTB is via the Col de Jou (5.4 km, about 30 minutes). Climb the peak via the famous chimney route, with a guided round-trip hike from the refuge (1,100 m elevation gain—7-hour hike).
Suitable for people in very good physical condition who already have experience with mountain biking and mountain hiking. Registration required.
L’événement PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO EN VTTAE PAR MARIAILLES Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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