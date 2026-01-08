LES COLS DU DIMANCHE Prades
LES COLS DU DIMANCHE Prades dimanche 5 juillet 2026.
LES COLS DU DIMANCHE
10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-23
2026-07-05
AZIMUNT ne s’arrête pas à une semaine.
Il se prolonge durant l’été avec Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Chaque dimanche, un col différent, alternativement en Conflent et en Pyrénées Audoises, devient un espace de liberté pour les amateurs de vélo, sans chrono ni pression.
10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
English :
AZIMUNT doesn?t stop at one week.
It continues throughout the summer with Les Cols du dimanche: signposted passes for cyclists, from 7am to 11am, in July and August.
Every Sunday, a different pass, alternately in the Conflent and Aude Pyrenees regions, becomes a free space for cycling enthusiasts, with no time limits or pressure.
