LES COLS DU DIMANCHE Prades

LES COLS DU DIMANCHE

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-23

AZIMUNT ne s’arrête pas à une semaine.

Il se prolonge durant l’été avec Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.

Chaque dimanche, un col différent, alternativement en Conflent et en Pyrénées Audoises, devient un espace de liberté pour les amateurs de vélo, sans chrono ni pression.

English :

AZIMUNT doesn?t stop at one week.

It continues throughout the summer with Les Cols du dimanche: signposted passes for cyclists, from 7am to 11am, in July and August.

Every Sunday, a different pass, alternately in the Conflent and Aude Pyrenees regions, becomes a free space for cycling enthusiasts, with no time limits or pressure.

