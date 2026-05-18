Prades

RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT

33 Rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rencontre sur le thème de rares formations musicales

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33 Rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37

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English :

Meeting on the theme of rare musical formations

L’événement RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO