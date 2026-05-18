RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades
RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades samedi 13 juin 2026.
Prades
RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT
33 Rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre sur le thème de rares formations musicales
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33 Rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37
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English :
Meeting on the theme of rare musical formations
L’événement RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO
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