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RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades

RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades

RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades samedi 13 juin 2026.

Adresse : 33 Rue de l'Hospice

Ville : 66500 Prades

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Prades

RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT

33 Rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Rencontre sur le thème de rares formations musicales
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33 Rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37 

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English :

Meeting on the theme of rare musical formations

L’événement RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO

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