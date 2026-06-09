PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades vendredi 26 juin 2026.

Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 150 – 150 – 150

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 08:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience

L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO