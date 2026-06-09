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PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades vendredi 26 juin 2026.

Ville : 66500 Prades

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 150 150 150 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 150 – 150 – 150

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81  pass.canigo@gmail.com

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English :

Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience

L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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