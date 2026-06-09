PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades
PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades vendredi 26 juin 2026.
Prades
PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 150 – 150 – 150
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience
L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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