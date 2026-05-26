Prades

EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE

80-84 Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-09 08:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Exposition photo qui se déroule dans deux espaces Martin Vives (du mardi au samedi) et à l’Hôtel de Ville (du lundi au jeudi)….

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80-84 Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 42 03

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English :

Photo exhibition taking place in two spaces: Martin Vives (Tuesday to Saturday) and Hôtel de Ville (Monday to Thursday)….

L’événement EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI CONFLENT CANIGO