Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades

EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades

EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades mardi 9 juin 2026.

Adresse : 80-84 Rue du Palais de Justice

Ville : 66500 Prades

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Prades

EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE

80-84 Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-09 08:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Exposition photo qui se déroule dans deux espaces Martin Vives (du mardi au samedi) et à l’Hôtel de Ville (du lundi au jeudi)….
  .

80-84 Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 42 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photo exhibition taking place in two spaces: Martin Vives (Tuesday to Saturday) and Hôtel de Ville (Monday to Thursday)….

L’événement EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)