EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades
EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades mardi 9 juin 2026.
Prades
EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE
80-84 Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-09 08:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Exposition photo qui se déroule dans deux espaces Martin Vives (du mardi au samedi) et à l’Hôtel de Ville (du lundi au jeudi)….
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80-84 Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 42 03
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English :
Photo exhibition taking place in two spaces: Martin Vives (Tuesday to Saturday) and Hôtel de Ville (Monday to Thursday)….
L’événement EN COULISSES LE FESTIVAL DES PRADES VU À TRAVERS L’OBJECTIF DE FRANÇOIS SERRE Prades a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI CONFLENT CANIGO
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