INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES Prades
INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES Prades mercredi 10 juin 2026.
Prades
INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES
33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre du cycle d’animation nature en Têt, partez à la rencontres des espèces emblématiques de notre territoire: plantes rares, patrimoniales et parfois menacées. découvrez leurs milieux de vie, leur vulnérabilité et pourquoi il est essentiel de les protéger( sur réservation )
.
33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Têt nature program, come and meet the emblematic species of our region: rare, heritage and sometimes endangered plants. Discover their living environments, their vulnerability and why it is essential to protect them (booking required)
L’événement INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES Prades a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- AZIMUNT Prades 24 mai 2026
- 1 JOUR 1 RANDO Prades 25 mai 2026
- LES TRAILS DU CONFLENT Prades 30 mai 2026
- CAFÉ TRICOTÉ Prades 2 juin 2026
- RENCONTRE MUSICALE AVEC ALAIN ROUZOT Prades 13 juin 2026