Prades

INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES

33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre du cycle d’animation nature en Têt, partez à la rencontres des espèces emblématiques de notre territoire: plantes rares, patrimoniales et parfois menacées. découvrez leurs milieux de vie, leur vulnérabilité et pourquoi il est essentiel de les protéger( sur réservation )

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33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37

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English :

As part of the Têt nature program, come and meet the emblematic species of our region: rare, heritage and sometimes endangered plants. Discover their living environments, their vulnerability and why it is essential to protect them (booking required)

L’événement INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES Prades a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO