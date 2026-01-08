AZIMUNT Prades
AZIMUNT Prades dimanche 24 mai 2026.
AZIMUNT
10 place de la République Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 40
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-24
Azimunt, c’est le nouvel événement consacrée aux activités de pleine nature en Conflent. Une semaine d’animations avec au programme
– dimanche 24 mai la Cyclo de Jau
– du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 1 jour 1 rando
– samedi 30 et dimanche 31 mai les Trails du Conflent
– et en bonus tous les dimanches matin de l’été les Cols du Dimanche
.
10 place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
English :
Azimunt is the new event dedicated to outdoor activities in Conflent. A week of activities on the program:
– sunday May 24: Cyclo de Jau
– monday May 25 to Friday May 29: 1 day 1 hike
– saturday May 30 and Sunday May 31: Les Trails du Conflent
– and as a bonus every Sunday morning throughout the summer: the Cols du Dimanche (Sunday passes)
L’événement AZIMUNT Prades a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI CONFLENT CANIGO