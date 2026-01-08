AZIMUNT

10 place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 40

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-24

Azimunt, c’est le nouvel événement consacrée aux activités de pleine nature en Conflent. Une semaine d’animations avec au programme

– dimanche 24 mai la Cyclo de Jau

– du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 1 jour 1 rando

– samedi 30 et dimanche 31 mai les Trails du Conflent

– et en bonus tous les dimanches matin de l’été les Cols du Dimanche

.

10 place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Azimunt is the new event dedicated to outdoor activities in Conflent. A week of activities on the program:

– sunday May 24: Cyclo de Jau

– monday May 25 to Friday May 29: 1 day 1 hike

– saturday May 30 and Sunday May 31: Les Trails du Conflent

– and as a bonus every Sunday morning throughout the summer: the Cols du Dimanche (Sunday passes)

L’événement AZIMUNT Prades a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI CONFLENT CANIGO