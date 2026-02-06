RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Prades

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

25 Route de Clara Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

2026-05-09

Dans le cadre du Printemps des cimetières, venez découvrir celui de Prades, guidés par une guide-conférencière. Réservation obligatoire.

25 Route de Clara Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

As part of the Printemps des cimetières event, come and discover the Prades cemetery, guided by a cemetery guide. Reservations required.

