RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Prades samedi 9 mai 2026.
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
25 Route de Clara Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
2026-05-09
Dans le cadre du Printemps des cimetières, venez découvrir celui de Prades, guidés par une guide-conférencière. Réservation obligatoire.
25 Route de Clara Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
As part of the Printemps des cimetières event, come and discover the Prades cemetery, guided by a cemetery guide. Reservations required.
