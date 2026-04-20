Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades

CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades

CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades dimanche 17 mai 2026.

Ville : 66500 Prades

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Prades

CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Concert de musique sacrée et chœurs à l’Eglise Saint Pierre de Prades!
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 98 43 15 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert of sacred music and choirs at the Eglise Saint Pierre in Prades!

L’événement CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)