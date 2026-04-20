Prades

CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert de musique sacrée et chœurs à l’Eglise Saint Pierre de Prades!

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 98 43 15 73

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English :

Concert of sacred music and choirs at the Eglise Saint Pierre in Prades!

L’événement CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI CONFLENT CANIGO