CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades
CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades dimanche 17 mai 2026.
Prades
CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert de musique sacrée et chœurs à l’Eglise Saint Pierre de Prades!
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 98 43 15 73
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English :
Concert of sacred music and choirs at the Eglise Saint Pierre in Prades!
L’événement CONCERT AVEC LA COMPAGNIE MAGALI BOURGAREL Prades a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI CONFLENT CANIGO
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