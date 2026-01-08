1 JOUR 1 RANDO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-25

Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.

Tous les jours, un accompagnateur en moyenne montagne vous fera découvrir le Conflent à travers une vallée, une thématique, un patrimoine différent.

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Azimunt week, dedicated to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.

Every day, a mountain guide will help you discover the Conflent through a different valley, theme or heritage.

L’événement 1 JOUR 1 RANDO Prades a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI CONFLENT CANIGO