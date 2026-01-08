1 JOUR 1 RANDO Prades
1 JOUR 1 RANDO
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-25
Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.
Tous les jours, un accompagnateur en moyenne montagne vous fera découvrir le Conflent à travers une vallée, une thématique, un patrimoine différent.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
English :
As part of Azimunt week, dedicated to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.
Every day, a mountain guide will help you discover the Conflent through a different valley, theme or heritage.
