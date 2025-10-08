LES TRAILS DU CONFLENT

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les Trails du Conflent, deux journées de trails et activités de pleine nature au coeur du Conflent.

Dès le samedi, randonnée gourmande, courses pour les enfants et trail de l’abbaye (11km, 260m D+).

Le dimanche, deux trails trail de la mine (29km, 1200m D+), trail de la tour (20,8km 760m D+).

Challenge club, challenge entreprise et village expo.

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@trailsduconflent.fr

English :

Les Trails du Conflent, two days of trails and outdoor activities in the heart of the Conflent.

On Saturday, gourmet hikes, races for children and the trail de l’abbaye (11km, 260m D+).

On Sunday, two trails: trail de la mine (29km, 1200m D+), trail de la tour (20.8km 760m D+).

Club challenge, company challenge and exhibition village.

